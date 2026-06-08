Это птица? Это самолет? Обнаружена стрекоза с размахом крыльев 70 см

Самые большие насекомые в истории Земли напоминали гигантских стрекоз с размахом крыльев больше 70 см, пишет команда редакторов научного журнала Space Daily. Речь идет о хищнике Meganeuropsis permiana, который жил около 285 млн лет назад, в раннем пермском периоде.

Строго говоря, это была не современная стрекоза, а гриффинфлай — вымерший родственник стрекоз и равнокрылых. Но внешне он действительно напоминал чудовищную стрекозу, только размером почти с небольшую птицу. Для сравнения: крупнейшие современные родственники стрекоз имеют размах крыльев около 19 см, то есть примерно втрое меньше.

Долгое время главным объяснением такого гигантизма считали кислород. У насекомых нет легких: воздух поступает в тело через отверстия и сеть тонких трубочек. При больших размерах такая система работает хуже. Но в позднем каменноугольном и раннем пермском периодах кислорода в атмосфере было гораздо больше — примерно 30–35% против нынешних 21%. Это могло позволить насекомым вырастать крупнее.

Однако новая картина сложнее. Исследования ископаемых крыльев показали: размер насекомых действительно долго шел за уровнем кислорода, но примерно 150 млн лет назад связь ослабла. Даже когда кислорода снова становилось больше, насекомые уже не возвращались к прежним размерам.

Возможная причина — появление птиц. Пока небо было пустым, гигантские насекомые могли быть хозяевами воздуха. Но когда появились быстрые летающие хищники, большой размер стал не преимуществом, а проблемой.

Поэтому ответ не сводится к одной формуле. Древним гигантам помогли и богатая кислородом атмосфера, и отсутствие конкурентов в небе. Когда оба условия исчезли, эпоха «стрекоз» с огромными крыльями закончилась.