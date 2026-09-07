Где произойдет следующее землетрясение: геофизики научились искать опасные участки разломов

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали метод, который помогает определить, где вероятнее всего может произойти крупное землетрясение, сообщает KTLA. Исследователи подчеркивают: речь идет не о прогнозе даты или времени толчков, а о поиске опасных участков разломов.

Работу возглавили геофизики Гарет Фаннинг и Аксель Периолла. Они изучают зоны субдукции — области, где одна тектоническая плита уходит под другую. Именно там часто происходят самые мощные землетрясения магнитудой 8,5 баллов и выше, способные вызывать цунами.

Метод использует GPS-измерения едва заметных движений грунта. Алгоритм помогает выявлять участки разломов, которые «заперты» и накапливают энергию. Такие зоны могут долго сопротивляться движению, пока напряжение не приведет к крупному разрыву.

Исследователи проверили подход на землетрясении магнитудой 8,8 баллов у Камчатки в июле 2025 года. По их словам, модель заранее выделяла именно тот участок Камчатской зоны субдукции, где позже произошел разрыв.

Авторы отмечают, что метод не показывает, когда случится землетрясение и насколько сильным будет возможное цунами. Но он может помочь точнее оценивать долгосрочные риски и следить за опасными регионами.