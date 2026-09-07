Собакам не ставят диагноз СДВГ, но похожие симптомы бывают: ветеринар объясняет, как их распознать

Собакам не ставят диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), но у них могут быть похожие состояния, пишет Daily Mail. По словам ветеринара Гая Санделовски, такое поведение иногда действительно напоминает признаки СДВГ у людей, но далеко не всегда говорит о болезни.

Исследования показывают, что у собак с проявлениями, похожими на СДВГ, могут наблюдаться чрезмерная активность, отвлекаемость, трудности с обучением, компульсивное поведение, страхи, агрессия и поедание несъедобных предметов. В одной работе 2024 года такие особенности связывали с нарушениями в работе систем дофамина и серотонина, которые также изучают в связи с СДВГ у людей.

Среди возможных признаков называют неспособность спокойно оставаться на месте по команде, постоянное ерзанье, резкие рывки на прогулке, чрезмерные игры и бег, а также сложности с удержанием внимания во время дрессировки.

Некоторые породы, включая джек-рассел-терьеров, немецких овчарок, стаффордширских бультерьеров, гладкошерстных колли и бордер-колли, в исследованиях чаще демонстрировали высокие показатели гиперактивности. Такие симптомы также чаще отмечали у молодых кобелей и собак, которые много времени проводят дома в одиночестве.

Санделовски предупреждает, что не стоит ставить собаке диагноз по роликам из соцсетей. Похожее поведение могут вызывать скука, недостаток прогулок или физической нагрузки, тревога, плохой сон и возраст. Если такое поведение сохраняется, выглядит чрезмерным и мешает благополучию животного, владельцу стоит обратиться к ветеринару и заранее вести краткий дневник наблюдений.