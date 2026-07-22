Принц Уильям, наследник британского престола, больше не рассчитывает на восстановление отношений с младшим братом Гарри. По данным RadarOnline, источники, близкие к королевской семье, утверждают, что Уильям воспринимает попытки Гарри наладить связи с монархией как «эгоистичные» и «циничные».

Как пишет издание, принц Уэльский убежден, что доверие между братьями разрушено окончательно, и прошлые интервью, мемуары и документальные проекты Гарри продолжают влиять на восприятие любых попыток примирения.

Поводом для очередного витка обсуждений стал недавний визит Гарри в Великобританию, связанный с подготовкой к Играм Invictus 2026 года. Во время поездки герцог Сассекский около часа провел с отцом, королем Карлом III, и королевой Камиллой. Однако встречи с Уильямом и Кейт Миддлтон не состоялось — супруги находились в Шотландии. Этот факт лишь подлил масла в огонь слухов о пропасти между братьями.

Королевский обозреватель Морин Каллахан в эфире Sky News заявила, что Уильям «не хочет иметь ничего общего с Гарри», а попытки герцога восстановить отношения с семьей назвала «эгоистичной, циничной уловкой, чтобы спасти собственную шкуру». Она также обвинила Меган Маркл в «фальши и неискренности» и обратила внимание на то, что герцогиня появилась в Британии лишь ближе к концу поездки, хотя ранее ожидалось, что она проведет с Гарри всю неделю вместе с детьми.

Отсутствие совместных фотографий, по мнению Каллахан, вновь поднимает вопросы о необходимости постоянной королевской охраны, которую требуют Сассекские.

Кроме того, Каллахан сослалась на журналистку Daily Mail Элисон Бошофф, которая передала слова источника о переменах в отношениях Гарри и Меган: когда Гарри был безумно влюблен в Меган, он был счастлив позволить ей принимать решения, но теперь, по словам инсайдера, «пелена спала с глаз».

Ранее принц Гарри рассказал о самочувствии Карла III после встречи с ним.