Лужа ценой в двигатель: как дожди могут оставить водителя без машины

Дожди и грозы в Московском регионе превращают привычные улицы в полосу препятствий. Даже небольшая на вид лужа может скрывать глубокую выбоину, а попытка проехать ее на скорости закончиться потерей управления или дорогостоящим ремонтом, предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

На 22 июля синоптики прогнозировали в столичном регионе дожди и грозу. При этом определить безопасную глубину воды, не выходя из автомобиля, практически невозможно, отметил Хайцеэр. Водителю остается оценивать препятствие на глаз, учитывать дорожный просвет и знать, где у его машины расположен воздухозаборник.

«Любая лужа опасна для того, чтобы по ней быстро ехать», — предупредил автоэксперт.

Даже тонкий слой воды способен вызвать аквапланирование: шины теряют контакт с асфальтом, автомобиль хуже слушается руля, а тормозной путь увеличивается. Если под водой скрывается яма, последствия могут оказаться еще серьезнее — от повреждения подвески до полной потери управления.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Особенно опасна ситуация, когда вода поднимается к капоту. Через низко расположенный воздухозаборник она может попасть в двигатель. В худшем случае мотор получит гидроудар, после которого потребуется капитальный ремонт или замена агрегата.

Если машина заглохла посреди лужи, повторно запускать двигатель не следует. По словам Хайцеэра, сначала автомобиль необходимо вытащить из воды при помощи прочного буксировочного троса либо вызвать эвакуатор. Попытка снова завести мотор может лишь увеличить масштаб повреждений.

«У бензинового двигателя после попадания воды специалистам иногда приходится выкручивать свечи и удалять влагу из цилиндров. С дизельным агрегатом ситуация сложнее, поэтому автомобилисту без необходимых навыков лучше сразу обратиться в сервис», — пояснил автоэкперт.

Проверка нужна даже в том случае, если машина продолжила движение. После длительного контакта с водой следует убедиться, что в моторном масле и агрегатах трансмиссии не появилась эмульсия — мутная смесь, которая может указывать на проникновение влаги. Главное правило дождливой недели простое: неизвестную лужу лучше объехать. Несколько потерянных минут обойдутся дешевле ремонта двигателя, электрики или подвески.

Автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил, что тень не спасает автомобиль от смертельного нагрева — даже под деревом или навесом салон быстро превращается в ловушку для детей и животных, особенно при +30°C на улице. Приоткрытое окно не помогает, а водительская уверенность «отойду на пять минут» может обернуться 15–20 минутами ожидания, когда температура внутри становится критической.