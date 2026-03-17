В Европе столкнулись с пугающей проблемой: крысы становятся устойчивыми к ядам и стремительно увеличиваются в размерах, пишет Daily Star.

В некоторых районах уже фиксируют грызунов размером с кролика, а отдельные особи достигают длины до 55 см — почти как небольшая кошка. Особенно остро ситуация проявилась в крупных городах, где крысы активно размножаются благодаря мягким зимам и обилию пищевых отходов.

Эксперты предупреждают: привычные методы больше не работают. Более того, яды наносят вред другим животным — например, хищным птицам, которые погибают, поедая зараженных грызунов.

Теперь ученые делают ставку на контрацепцию для крыс. Разрабатываются специальные приманки, действующие как «противозачаточные таблетки», а также технологии, вызывающие стерилизацию через иммунную систему.

По словам специалистов, такие методы уже показали эффективность в испытаниях, однако до массового внедрения может пройти до десяти лет.

При этом ученые предупреждают: ситуация остается критической — «суперкрысы» не только выживают, но и становятся умнее, избегая ловушек и приманок.