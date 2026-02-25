Гипотеза «пьяной обезьяны» подтвердилась: исследователи нашли следы спиртного в организме приматов

Дикие шимпанзе в Уганде действительно употребляют алкоголь вместе с фруктами. К такому выводу пришли американские ученые, исследовавшие образцы мочи животных, сообщает Daily Star.

Во время экспедиции в национальном парке Кибале специалисты собрали 20 образцов от 19 особей. В 17 из них обнаружили этилглюкуронид — продукт распада этанола, подтверждающий употребление алкоголя. По словам исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, шимпанзе получают этанол из перебродивших фруктов.

Ранее ученые подсчитали, что фрукты в рационе приматов могут давать до 14 граммов алкоголя в день — примерно как два бокала вина для человека. В некоторых случаях показатели в образцах соответствовали уровню «легкого опьянения» у людей.

Авторы считают, что результаты подтверждают так называемую гипотезу «пьяной обезьяны»: животные эволюционно привыкли к естественному алкоголю в пище и, возможно, даже целенаправленно выбирают более перебродившие плоды.