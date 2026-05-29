Голубиный GPS: как печень помогает птицам с навигацией

Голуби могут ориентироваться в пространстве с помощью неожиданного для такой цели органа — печени, сообщает AP со ссылкой на исследование в журнале Science. Ученые давно знали, что птицы, рыбы и черепахи способны чувствовать магнитное поле Земли, но до сих пор спорили, где именно у них находится этот «компас».

Голуби особенно интересны: они могут пролетать сотни километров за день и возвращаться домой, поэтому люди тысячелетиями использовали их для передачи сообщений. Раньше предполагали, что магнитные подсказки птицы считывают глазами, клювом или внутренним ухом.

Но команда Мартина Викельски из Института поведения животных имени Макса Планка нашла сильный магнитный сигнал в печени голубей. Там есть особые иммунные клетки, которые расщепляют красные кровяные тельца и накапливают железо.

Когда исследователи временно лишили птиц этих клеток и выпустили их, голуби в пасмурную погоду начали теряться. В ясный день проблема была меньше: птицы могли использовать солнце как запасной ориентир.

Ученые предполагают, что богатые железом клетки рядом с нервными волокнами могут передавать мозгу информацию о магнитном поле. Но это пока не окончательный ответ. Возможно, у птиц сразу несколько навигационных систем: солнце, память о местности и внутренний магнитный «датчик». В конце концов, если нужно вернуться домой издалека, один компас — хорошо, а несколько лучше.