Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 декабря
Фото: [istockphoto.com/Anna Solovei]
Новые свершения ожидают знаки Зодиака на следующей неделе. Подробный гороскоп с 1 по 7 декабря для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.
Овны, Тельцы, Близнецы
Декабрь для Овнов начнется бодро, появится желание «покорять вершины». В середине недели стоит следить за импульсивностью — возможны резкие решения. Конец недели подойдет для романтики и восстановления сил.
«Тельцы почувствуют прилив внутренней устойчивости. Хорошее время для финансовых вопросов и планирования. В отношениях — больше тепла, но избегайте упрямства», — рассказала Королева.
Для Близнецов неделя будет активной и социально насыщенной, они легко смогут заводить новые знакомства. Возможны небольшие бытовые задержки, но они быстро решатся. В выходные придет важный внутренний инсайт.
Фото: [Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов]
Раки, Львы, Девы
Ракам стоит уделить внимание балансу: работа может «затягивать», а эмоции — бурлить. В середине недели возможны приятные новости от семьи. В выходные — время для творчества.
Львов ждет неделя признания: их таланты заметят. Чтобы не спугнуть успех, стоит проявить осторожность с резкими высказываниями. Начало декабря — хорошее время для старта нового проекта, подчеркнула астролог.
Энергия недели поможет Девам навести порядок и внутри, и вокруг. На работе возможен прогресс. Выходные подходят для отдыха и перезагрузки, особенно если накопилась усталость.
Весы, Скорпионы, Стрельцы
У Весов усилится потребность в гармонии. В жизни может появиться новый интересный человек или предложение сотрудничества. Середина недели — удачна для красоты, стиля и творчества.
«Скорпионы почувствуют рост энергии и интуиции. Возможны важные решения, связанные с финансами. В отношениях — сила притяжения. В конце недели стоит немного сбавить обороты», — заявила эзотерик.
Неделя приключений и идей наступает для Стрельцов, но не стоит распыляться, важно — держать фокус. Также возможны интересные встречи, а выходные отлично подойдут для учебы или вдохновения.
Фото: [istockphoto.com/fizkes]
Козероги, Водолеи, Рыбы
Козероги будут настроены практично и решительно. На работе — шанс укрепить позиции, в личной жизни — больше доверия и стабильности. В выходные полезно выспаться.
Неделя сулит Водолеям новые горизонты: идеи, проекты, люди. Возможны накладки в расписании, а конец недели принесет приятный сюрприз. По словам Королевой, вдохновение Водолеев совсем рядом.
Рыбам стоит слушать интуицию — она подскажет верный путь. На работе возможен мягкий прогресс. В отношениях — романтика и теплая атмосфера. Хорошее время для духовных практик.
Ранее стало известно, почему Тимати никак не может построить крепкую семью.