Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 декабря

Новые свершения ожидают знаки Зодиака на следующей неделе. Подробный гороскоп с 1 по 7 декабря для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Декабрь для Овнов начнется бодро, появится желание «покорять вершины». В середине недели стоит следить за импульсивностью — возможны резкие решения. Конец недели подойдет для романтики и восстановления сил.

«Тельцы почувствуют прилив внутренней устойчивости. Хорошее время для финансовых вопросов и планирования. В отношениях — больше тепла, но избегайте упрямства», — рассказала Королева.

Для Близнецов неделя будет активной и социально насыщенной, они легко смогут заводить новые знакомства. Возможны небольшие бытовые задержки, но они быстро решатся. В выходные придет важный внутренний инсайт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Раки, Львы, Девы

Ракам стоит уделить внимание балансу: работа может «затягивать», а эмоции — бурлить. В середине недели возможны приятные новости от семьи. В выходные — время для творчества.

Львов ждет неделя признания: их таланты заметят. Чтобы не спугнуть успех, стоит проявить осторожность с резкими высказываниями. Начало декабря — хорошее время для старта нового проекта, подчеркнула астролог.

Энергия недели поможет Девам навести порядок и внутри, и вокруг. На работе возможен прогресс. Выходные подходят для отдыха и перезагрузки, особенно если накопилась усталость.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

У Весов усилится потребность в гармонии. В жизни может появиться новый интересный человек или предложение сотрудничества. Середина недели — удачна для красоты, стиля и творчества.

«Скорпионы почувствуют рост энергии и интуиции. Возможны важные решения, связанные с финансами. В отношениях — сила притяжения. В конце недели стоит немного сбавить обороты», — заявила эзотерик.

Неделя приключений и идей наступает для Стрельцов, но не стоит распыляться, важно — держать фокус. Также возможны интересные встречи, а выходные отлично подойдут для учебы или вдохновения.

Фото: [ istockphoto.com/fizkes ]

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козероги будут настроены практично и решительно. На работе — шанс укрепить позиции, в личной жизни — больше доверия и стабильности. В выходные полезно выспаться.

Неделя сулит Водолеям новые горизонты: идеи, проекты, люди. Возможны накладки в расписании, а конец недели принесет приятный сюрприз. По словам Королевой, вдохновение Водолеев совсем рядом.

Рыбам стоит слушать интуицию — она подскажет верный путь. На работе возможен мягкий прогресс. В отношениях — романтика и теплая атмосфера. Хорошее время для духовных практик.

Ранее стало известно, почему Тимати никак не может построить крепкую семью.