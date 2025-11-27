Все началось с 13 лет: психолог раскрыла подноготную личности Тимати — почему он такой с женщинами

Нынешняя невеста Тимати Валентина Иванова, родившая исполнителю дочь, заинтриговала подписчиков фотографиями с кольцом на безымянном пальце, спровоцировав тем самым слухи о возможной помолвке с рэпером. Однако, несмотря на трех детей от разных женщин, Тимати ни разу не был женат, возможно, и эти отношения не перетекут в брак. Психолог Александра Метальникова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» раскрыла настоящую личность Тимати и объяснила, где кроются проблемы его отношений с женщинами.

По словам эксперта, рэпер пытается скомпенсировать отсутствие глубины отношений их частотой.

«Такое неглубокое проникновение в отношения компенсируется их разнообразием и избыточностью. С одной стороны, Тимати исполняет мечту всех мужчин, стремясь обзавестись огромным прайдом из львиц и детенышей, а с другой стороны, в прайде главная — самая опытная из самок. Но ему не до того, чтобы разруливать взаимоотношения между женщинами, а это, собственно, самая важная и сложная часть любых женских коллективов», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таким образом, продолжила она, в погоне за максимальным количеством детей, Тимати теряет главное, что может получить мужчина от отношений с женщиной, которую любит.

«Я понимаю, что для него это нелегко и, вполне возможно, что он не видел в своем детстве и юности, в свои важные сензитивные периоды, когда складывается вообще представление о близких отношениях, и когда закладываются основы, не видел, что такое на самом деле близкие отношения, что такое союз мужчины и женщины, что такое семья и какой она должна быть», — подчеркнула психолог.

Вероятно, исполнитель в эти годы не видел хороших примеров, добавила Метальникова. Он не видел гармонию в семье его родителей.

«Такое бывает, если учесть, что родители развелись, когда ему было 13 лет, а брату и того меньше. Поэтому, возможно, что у него действительно заложилась модель, что мужчина может менять женщин как перчатки и делать с ними то, что захочет, если у него достаточно денег. Бывает, конечно, что у человека такая карма, и все счастливы, но, вероятно, что речь не идет о работе над собой, работе над отношениями, а тупо о том, чтобы найти самую подходящую женщину перебором, по дороге сделав детей с другими», — добавила эксперт.

Кроме того, вполне возможно, что и женщины рассматривают детей от Тимати как финансовое вложение в свое будущее.

«Поэтому, вероятно, что сделка взаимовыгодна, но это не то основание, которое должно быть у долгосрочных отношений мужчины и женщины, которые составляют счастье их двоих, а заодно их детей и всех ближайших родственников. Не знаю, как они сами во всем этом себя чувствуют, но мне жаль», — заключила Метальникова.

