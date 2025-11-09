Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Знакам Зодиака придется столкнуться с неожиданными поворотами судьбы на неделе с 10 по 16 ноября. Подробный гороскоп для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Неделя для Овнов пройдет под знаком решительности. Если не спорить с коллегами, удастся продвинуться в рабочих делать. В любви — время проявить инициативу, не стоит ждать первый шаг со стороны, нужно действовать самим.

Финансовые поступления ожидают Тельцов, но не нужно тратить все сразу, лучше вложить деньги в обучение или развитие. В отношениях наступает гармоничный период, особенно к выходным.

«Положение планет даст энергию Близнецам, но и повысит импульсивность. Не принимайте решений сгоряча. Хорошее время для начала новых проектов и знакомств», — сообщила Королева.

Раки, Львы, Девы

Для Раков неделя будет насыщена эмоциями. Они могут почувствовать усталость от общения, поэтому стоит выделить время на уединение. К концу недели возможна приятная новость от близких, предупредила астролог.

У Львов появится шанс проявить лидерство. Их харизма будет особенно сильна. Отличное время для публичных выступлений и творческих инициатив.

Порядок и системность помогут справиться с навалившимися делами Девам. Возможна неожиданная встреча, которая перевернет привычное представление о будущем.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Звезды приносят Весам гармонию и вдохновение. Хорошее время для любви и искусства. В рабочих делах — период компромиссов, отметила эзотерик.

Скорпионы почувствуют прилив сил, нужно использовать этот период для решительных шагов. Однако не помешает остерегаться ревности и подозрительности, они могут разрушить отношения.

Стрельцов ждет неделя путешествий, обучения и расширения горизонтов. Отличное время для планирования новых проектов. В личной жизни — флирт и легкость.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Работа потребует концентрации от Козерогов, но результаты превзойдут ожидания. Возможен карьерный рост или выгодное предложение. Важно не забывать про отдых.

«Водолеи будут полны идей, но не все они найдут поддержку сразу. Не сдавайтесь — звезды благоволят экспериментаторам. В любви — неожиданное признание», — рассказала Королева.

Интуиция Рыб будет обострена. Стоит довериться внутреннему голосу — он приведет к нужным решениям. В середине недели возможен приятный финансовый сюрприз.

