Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 17 по 23 ноября

Насыщенная неделя ожидает представителей многих знаков Зодиака с 17 по 23 ноября. Подробный гороскоп для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Неделя подарит прилив энергии Овнам, главное — направить ее в конструктивное русло. В работе возможны новые идеи, которые быстро найдут поддержку. В личной жизни — шанс решить давний вопрос. Астролог советует высыпаться, от этого будет зависеть продуктивность.

Желание замедлиться и навести порядок внутри и вокруг появится у Тельцов. Отличная неделя для финансовых решений и планирования. В отношениях больше тепла, чем обычно: стоит уделить внимание мелочам, они укрепят связь.

Неделя обещает Близнецам насыщенное общение. Возможны приятные знакомства или неожиданные предложения. Следует быть внимательнее к словам — одно удачное высказывание может открыть дверь, а одно необдуманное — закрыть.

Раки, Львы, Дева

Эмоции Раков обострятся, но это пойдет на пользу, так они смогут лучше понять свои желания. На работе возможен прогресс — пусть и не быстрый, но надежный. В семейных делах — гармония, если не замыкаться в себе.

Неделя для Львов будет полна драйва и ярких моментов. Они смогут проявить себя в творчестве или на работе. Хороший период для выступлений, презентаций, переговоров. В любви — вспышка страсти или симпатии.

«Девам стоит держать фокус на здоровье и самоорганизации. Появится мотивация закончить дела, которые давно откладывались. На работе возможны небольшие недоразумения — решатся быстро, если говорить прямо и спокойно», — отметила Королева.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Весам захочется легкости — и она придет. Неделя благоприятна для романтики, творчества, общения с друзьями. Но не нужно перегружать себя делами, чтобы все успеть, следует расставить приоритеты.

Интуиция Скорпионов обострится. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу. Возможны перемены дома или в семейных вопросах. На работе не стоит торопиться: лучше все тщательно проверить.

Неделя для Стрельцов будет полна движения и новостей. Период отлично подойдет для поездок, переговоров, обучения. В отношениях возможны откровенные разговоры, которые помогут снять напряжение.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Финансовые вопросы выйдут на первый план у Козерогов, их ждет удача в делах, связанных с долгосрочными проектами. Важно сохранять баланс между работой и отдыхом, иначе есть риск выгореть.

Неделя для Водолеев начнется ярко: появится желание менять жизнь к лучшему. Хороший период для начала новых проектов или изучения чего-то необычного. В отношениях — честность и открытость помогут избежать недоразумений, добавила эзотерик.

Повышенная чувствительность сделает неделю творческой для Рыб. Возможны вдохновение, необычные идеи, живые сны. В работе важно избегать рассеянности — лучше вести список задач. В личной жизни — теплая, мягкая энергия.

