Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 22 по 28 декабря

Финальные дни декабря потребуют от знаков Зодиака особенной собранности и инициативности, но при этом принесут приятные сюрпризы. Подробный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составил эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Неделя потребует инициативы от Овнов. Конец декабря станет хорошим временем для новых проектов и смелых разговоров. Однако важно не торопиться с выводами в середине следующей недели.

Фокус Тельцов смещается на финансы и комфорт. Возможны приятные покупки или идеи для дополнительного дохода. В отношениях будут царить стабильность и тепло.

Общение для Близнецов выходит на первый план. Встречи, новости и неожиданные предложения могут изменить намерения. При этом звезды советуют беречь энергию и осторожнее относиться к получаемой информации.

Раки, Львы, Девы

Эмоции Раков будут глубже обычного. Наступающая неделя отлично подойдет для заботы о себе и близких. Также стоит прислушаться к интуиции — она подскажет верное решение.

Львов ждет неделя, полная творчества и романтики. Удача благоволит им, а судьба требует показать себя во всей красе. Однако не нужно забывать делиться успехом с другими.

Рабочие вопросы потребуют от Дев внимания к деталям. Неделя благоприятна для наведения порядка как в делах, так и в мыслях.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Тема баланса станет ключевой для Весов. Возможны важные решения в партнерстве или личной жизни. Доверять стоит диалогу, а не сомнениям.

Неделя трансформаций ожидает Скорпионов в конце декабря. Может появиться шанс начать новую главу, дописав старую. Звезды предупреждают, что не нужно бояться отпускать лишнее.

Стрельцам захочется движения и расширения горизонтов. Хорошее время для обучения, поездок и планирования будущего. Также стоит следить за своими обещаниями.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Фокус Козерогов переместится на цели и ответственность. Их усилия заметят, если они будут последовательны. Не стоит забывать про отдых, ведь он тоже часть успеха.

Неделя идей и вдохновения ждет Водолеев. Возможны нестандартные решения и интересные знакомства. Стоит открыться новому, сохранив реализм.

Творческий потенциал Рыб ожидает рост, но также будет повышена чувствительность. Отличное время для искусства, мечтаний и душевных разговоров.

