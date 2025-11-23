Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 24 по 30 ноября

Неделя с 24 по 30 ноября готовит сюрпризы для знаков Зодиака, прилив энергии позволит решить дела, которые давно откладывались. Подробный гороскоп для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Неделя принесет мощный прилив энергии Овнам. Отличное время, чтобы пробить стену, которая давно мешала. В отношениях — больше инициативы, но меньше импульсивности, предупредила астролог.

Тельцы будут настроены практично и уверенно. Деньги и вопросы стабильности выйдут на первый план. Небольшой подарок судьбы возможен ближе к выходным.

Информация будет литься потоком в руки Близнецам, они поймают удачную идею. Возможны неожиданные встречи. Королева рекомендовала следить за режимом сна: голова работает, но тело просит отдыха.

Раки, Львы, Девы

Эмоции Раков станут глубже, но и приятнее. Хорошо заниматься домом, семьей и всем, что наполняет уютом. В конце недели придет вдохновение, связанное с творчеством или воспоминаниями.

«Львы будут сиять всю неделю. Общественные контакты принесут пользу. Где нужно выступить — выступайте. Только не нужно давить на тех, кто не успевает за вашим темпом», — отметила эзотерик.

Неделя у Дев подойдет для планирования и финальной доводки проектов. Важно не застревать в мелочах. Возможен приятный комплимент или признание их работы.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Гармония станет ключом недели для Весов: чем спокойнее они будут в центре хаоса, тем больше удачи. В личной сфере — шанс наладить диалог, который давно откладывался.

Скорпионов ждет неделя трансформаций. Какая-то тайна может открыться — не обязательно плохая. Хорошо менять стратегию или избавляться от лишнего. В любви — искренность и глубина, подчеркнула Королева.

К Стрельцам будут тянуться люди, ведь они станут источником вдохновения. Также наступает хорошее время для путешествий или обучения. Но не стоит обещать больше, чем можно выполнить, добавила эзотерик.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Рабочие процессы в жизни Козерогов ускорятся, и они почувствуют контроль над ситуацией. Деньги могут приятно удивить. Важно уделить время телу: оно подаст сигнал.

«Свежие идеи и необычные предложения придут Водолеям словно из ниоткуда. Вы будете притягивать все новое. В отношениях — чуть больше честности, и неделя сложится идеально», — заявила Королева.

Интуиция Рыб будет на пике. Хороший момент, чтобы довериться внутреннему голосу. Возможен неожиданный эмоциональный прорыв, который принесет облегчение. Идеи для творчества — просто россыпью.

