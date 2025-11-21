На торгах по банкротству в Москве продают картину современного художника за рекордные 4,8 млрд рублей

Картину «Легкое блаженство» ульяновского художника Алексея Зимина выставили на торгах по банкротству в Москве с рекордной стартовой ценой в 4,8 млрд рублей. Что продают за такую космическую стоимость — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Легкое блаженство» («Easy Bliss») Алексей Зимин написал в 2024 году в Москве на холсте размером 120×100 см. Произведение создано в стиле тюббизм — одном из самых популярных в современной русской живописи. Отцом-основателем тюббизма стал сам Зимин, 40-летний художник из Ульяновска также положил начало развитию направлений art natura и represent art. На данный момент мастер входит в десятку лучших художников России и мировой топ-100.

В тюббизме краски выдавливаются сразу на холст, для создания дальнейшей композиции художник использует только тюбик от них — никаких мастихинов и кистей. Работают акрилом, акварелью, «Легкое блаженство» написано маслом. Полотно выставлено на торгах по банкротству с рекордной стартовой ценой в 4,8 млрд рублей, прием заявок завершается 10 декабря, сам аукцион проведут 11-го. Задаток для участия — 240 млн рублей.

Картина принадлежит должнику — столичной предпринимательнице Альбине Кузнецовой, одной из учредителей ЖНК «Наследие». Вместе с произведением искусства на торги выставлен и принадлежащий Кузнецовой земельный участок в Тверской области за 193 тыс. рублей, что никак не сравнится с ценой полотна.

