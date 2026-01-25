Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 26 января по 1 февраля

Последняя неделя января принесет в жизнь знаков Зодиака новые идеи, эмоции и повороты судьбы. Подробный гороскоп для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

От Овнов грядущая неделя потребует смелости в действиях. Захочется всего и сразу, это неплохо, если не сжигать мосты. В работе возможен резкий рывок вперед. В личной жизни стоит настроиться на честный разговор, который многое прояснит.

Тельцам стоит замедлить свой темп. Хорошее время, чтобы навести порядок в финансах, делах и голове. К выходным захочется уюта и вкусной еды, не нужно отказывать себе в удовольствии.

Много общения, новостей и идей ожидает Близнецов. Возможна неожиданная встреча или сообщение, которое запустит цепочку событий. Главное — не распыляться и фильтровать обещания, как чужие, так и свои.

Раки, Львы, Девы

Ракам следует перенести фокус на чувства и внутреннее состояние. Неделя подходит для заботы о себе и близких. В работе — спокойствие и постепенный прогресс. Интуиция подскажет правильное решение, нужно довериться ей.

Львы, как и всегда, окажутся в центре внимания, даже если не планировали этого. Отличное время для самопрезентации, переговоров и флирта. Не стоит давить своим авторитетом, продвинуться дальше поможет мягкость в общении.

Девам стоит сфокусироваться на деталях и полезных привычках. Можно хорошо продвинуться в делах, если не впадать в перфекционизм. В личной жизни честность и простота принесут больше, чем анализ каждого слова.

Фото: [ istockphoto.com/Vladimir Vladimirov ]

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Поиск баланса станет главным квестом для Весов. Придется выбирать между «хочу» и «надо», но решение будет не таким сложным, как кажется. В конце недели возможен приятный сюрприз или приглашение.

Будущее потребует глубины и концентрации от Скорпионов. Они смогут докопаться до сути вопроса или ситуации, которая давно тревожит. Хорошее время для стратегических шагов и откровенных разговоров.

Стрельцов будет тянуть к свободе, новым идеям и смене обстановки. Даже маленькое приключение зарядит энергией. Важно не игнорировать бытовые и рабочие мелочи.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Неделя для Козерогов окажется продуктивной, но потребует гибкости. План — это хорошо, но обстоятельства могут внести правки. Финансовые вопросы решаются удачно, если действовать без спешки.

Идеи Водолеев будут лететь одна за другой, нужно не забывать записывать их. Отличное время для творчества, общения и нестандартных решений. Водолеи также могут стать источником чужого вдохновения.

Мягкая, но важная неделя ожидает Рыб. Хочется тишины, музыки и смыслов. Стоит прислушаться к себе — ответы уже рядом. В конце недели возможен теплый эмоциональный момент или признание.

