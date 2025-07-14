Грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 15 по 18 июля

Всю неделю с 15 по 18 июля температура воздуха в Москве и Московской области не превысит отметку в +30 градусов. Также в эти дни ожидаются грозы и сильный ветер. Подробнее о погоде и атмосферном давлении — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз погоды

Во вторник, 15 июля, ожидается облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный.

«В отдельных районах возможна гроза. Температура ночью в Москве +17…+19, в центре +20…+22. Днем в столице +25…+27 градусов. По области ночью +14…+19, днем +23…+28 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также облачно с прояснениями и кратковременный дождь. По прогнозу синоптика, днем местами в отдельных районах области возможна гроза.

«Температура в столице ночью +15…+17, в центре +18…+20 градусов. Днем +24…+26. По области ночью +13…+18, днем +24…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе до 15 метров в секунду», — продолжил эксперт.

Фото: [ медиасток.рф ]

Четверг ожидается без осадков, с переменной облачностью. В столице ночью +13…+15 градусов.

«В центре +16…+18, днем +26…+28 градусов. В Подмосковье ночью +10…+15, днем +25…+29 градусов. Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду», — подчеркнул эксперт.

В пятницу, 18 июля, переменная облачность и без осадков. Температура ночью +10...+15, днем +24...+27 градусов. Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели показатели атмосферного давления будут немного выше нормы. Так во вторник, 15 июля, атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, в среду — 741 мм ртутного столба. С четверга давление будет возвращаться в норму — в последние два рабочих дня недели показатели поднимутся до 744 мм ртутного столба.

Колебания давления, в частности его падение, способны негативно отразиться на самочувствии лиц с диабетом, гипотонией или проблемами опорно-двигательного аппарата. В таких ситуациях возможно возникновение симптомов: затрудненное дыхание, нарушение сердечного ритма, упадок сил, усиление беспокойства и ухудшение концентрации внимания.

Подъем атмосферного давления может быть опасен для здоровья людей с гипертонической болезнью, метаболическими нарушениями, а также для тех, кто недавно перенес острое нарушение мозгового кровообращения или сердечный приступ.

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