Голливудский актер Хью Джекман удивил посетителей паба в Австралии, неожиданно заглянув выпить в заведение Moss Vale Hotel, пишет Daily Mail. Артист сделал фото с сотрудниками, чем привел их в восторг. «Не каждый день к тебе в заведение заглядывает звезда с киноэкранов», — справедливо подмечают работники.

Снимок с актером, известным по роли Росомахи, быстро появился в соцсетях заведения, а в комментариях к посту поклонники восхищались открытостью и приземленностью Хью. «Спасибо, что нашел время сделать фото с нашей командой», — написали представители паба.

Появление Джекмана произошло на фоне обсуждений его личной жизни. После развода с Деборра-Ли Фернесс, с которой он прожил в браке 27 лет, актер начал отношения с Саттон Фостер, с которой ранее работал на Бродвее. По данным СМИ, он уже сделал ей предложение.

Однако, как утверждают источники, ситуация осложняется отношением его детей. «Он хочет уважать их чувства — они очень преданы матери, и поэтому он не хочет, чтобы они расценивали новый брак как предательство», — сообщил инсайдер.

Отмечается, что именно это может замедлять подготовку к свадьбе, несмотря на серьезность намерений пары.