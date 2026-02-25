Хокинг на острове Эпштейна: появилось фото ученого с девушками в бикини, которые значатся в одиозных файлах

В архивных материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружено фото знаменитого физика Стивена Хокинга на тропическом острове в компании женщин в бикини. Как сообщает Daily Star, ученый лежит на шезлонге, улыбаясь и держа коктейль, рядом с ним находятся две женщины с напитками.

Дата и точное место съемки не указаны, однако предполагается, что фото сделано на острове Литл-Сент-Джеймс, принадлежавшем Эпштейну. В 2006 году Хокинг посещал там научную конференцию вместе с другими известными учеными.

Ранее Хокинга видели на барбекю на острове, а также на экскурсии на подводной лодке, специально модифицированной для него.

В переписке, опубликованной позднее, содержались неподтвержденные обвинения против ученого, которые сам Эпштейн отрицал и пытался опровергнуть. Прямых доказательств причастности Хокинга к каким-либо преступлениям представлено не было.

Известно, что Эпштейн часто приглашал ученых на встречи и конференции, посвященные технологиям и науке.