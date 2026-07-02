Хватает ли увлажнения до вечера? Ученые изучили, как работает крем на коже

Эффект увлажняющего крема может заметно ослабнуть уже через три-пять часов после нанесения. Это означает, что привычного ухода утром и вечером некоторым людям может быть недостаточно, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Skin.

Ученые из Нового Юго-Восточного университета во Флориде пригласили 30 здоровых взрослых добровольцев и нанесли четыре разных увлажняющих средства на участки кожи предплечий.

Уровень увлажненности измеряли до нанесения, а затем через один, четыре и 24 часа. Самое продолжительное действие одного из средств приблизилось к пяти часам, тогда как эффект нескольких других сохранялся около трех с половиной часов или меньше.

Авторы предположили, что для поддержания повышенной увлажненности некоторые кремы придется наносить повторно каждые три-четыре часа. Однако это не означает, что всем обязательно нужно пользоваться ими трижды в день.

Исследование было небольшим, средства проверяли не на лице, а на предплечьях, а состояние кожи зависит от климата, потоотделения, состава продукта и индивидуальных особенностей.

Кроме того, отсутствие резкого роста показателей не всегда говорит о бесполезности крема: некоторые составы могут прежде всего укреплять защитный барьер кожи.

Поэтому частоту нанесения лучше подбирать по ощущениям сухости и рекомендации дерматолога, а не только по времени на часах.