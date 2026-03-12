Ибупрофен повысит давление и повредит кровеносные сосуды? Как популярное обезболивающее может навредить почкам

Врачи и фармацевты предупреждают, что широко используемые обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, могут представлять риск для здоровья почек, пишет Daily Star.

Речь идет о группе лекарств под названием нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). К ним относятся ибупрофен, напроксен и диклофенак — одни из самых распространенных средств от боли и воспаления.

По словам специалистов, такие лекарства могут повышать артериальное давление и повреждать кровеносные сосуды в почках, особенно если их принимать регулярно.

В группе повышенного риска находятся люди с диабетом, высоким давлением, семейной историей заболеваний почек, а также пожилые пациенты.

Эксперты подчеркивают, что сами препараты считаются эффективными и безопасными при правильном использовании. Однако людям из группы риска рекомендуют использовать их осторожно и по возможности обсуждать прием с врачом или фармацевтом.

Медики также напоминают, что заболевания почек часто долгое время протекают без заметных симптомов, поэтому многие люди могут не знать о проблеме.

Поэтому специалисты советуют внимательнее относиться к приему обезболивающих и при любых сомнениях обращаться за консультацией к специалистам.