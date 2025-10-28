Индексация пенсий и не только: как изменится жизнь россиян с 1 ноября

С 1 ноября в России произойдет ряд изменений в законодательстве и пенсионных выплатах. Подробнее о нововведениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Списание долгов напрямую

Вводится упрощенный порядок взыскания налоговых долгов с граждан. Теперь налоговые органы смогут списывать задолженности (налоги, сборы, штрафы, взносы, пени и проценты) напрямую, без обращения в суд, если сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета налогоплательщика и между налоговой и гражданином нет разногласий по поводу размера долга.

Уведомления о списании будут отправляться через личный кабинет на «Госуслугах» или посредством заказного письма. Важно, что граждане сохраняют возможность оспорить сумму долга, подав заявление о перерасчете до момента списания средств. Если же возник спор относительно размера задолженности, то решать его будут в судебном порядке.

Перерасчет пенсий

С 1 ноября ожидается перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Размер этой надбавки индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и специального стажа работы. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, средняя прибавка составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, и выплаты будут назначены автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Кроме того, в ноябре будет произведен перерасчет пенсий для граждан, у которых на иждивении появились нетрудоспособные родственники. В этом случае надбавка составит 2,9 тыс. рублей на одного иждивенца. А россияне, отметившие 80-летие, получат доплату к пенсии: 1 314 рублей к страховой пенсии и 1 377 рублей к государственной пенсии. Аналогичная схема доплат действует и для инвалидов I группы.

Маркировка удобрений

С 1 ноября запускается пилотный проект по маркировке удобрений в потребительской упаковке. Эксперимент продлится до конца августа 2026 года и распространится на минеральные и химические удобрения, в том числе на нитраты, фосфаты калия и комплексные удобрения, содержащие два или три основных питательных элемента.

Участие в данном эксперименте является добровольным для всех заинтересованных сторон: производителей, импортеров и продавцов. Чтобы присоединиться к системе маркировки, необходимо направить соответствующую заявку в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Контроль SIM-карт

С начала ноября операторы связи будут строже контролировать использование SIM-карт. Если данные абонента не подтверждены, обслуживание номера будет приостановлено. Это касается и физических, и юридических лиц.

Начиная с апреля 2025 года идентификация пользователя при покупке SIM-карты стала обязательной через ЕСИА, биометрию или «Госуслуги». Операторы обязаны проверять данные как новых, так и старых клиентов, чтобы установить, сколько SIM-карт использует один человек. Операторы обязаны проверять данные всех абонентов и в случае обнаружения несоответствий, приостанавливать обслуживание номера. Цель нововведений — усилить контроль за использованием SIM-карт и ограничить их количество у одного пользователя.

Долги наследникам

С 24 ноября в России вводится новое правило в сфере наследования: нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о долгах умершего родственника. Для этого они смогут запрашивать кредитную историю усопшего, чтобы выявить возможные непогашенные задолженности.

В России наследование происходит по завещанию, наследственному договору или, при их отсутствии, в порядке очередности родства (восемь очередей). Наследники имеют право отказаться от принятия наследства, особенно если долги превышают стоимость получаемого имущества.

Новая мера призвана помочь потенциальным наследникам получить полную информацию о финансовом положении умершего, прежде чем принимать решение о вступлении в наследство. Это позволит им избежать принятия на себя непомерных долгов и сделать более обоснованный выбор.

