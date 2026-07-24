Инопланетяне могут вещать на другой частоте: астрономы нашли слепую зону в поиске сигналов

Возможные сигналы внеземных цивилизаций могли остаться незамеченными из-за того, что поиски были сосредоточены на ограниченной части радиоспектра, пишет Daily Mail. Астрономы из Манчестерского университета предлагают расширить диапазон частот, используемых при поиске внеземного разума.

Десятилетиями проект «Поиск внеземного разума» (Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI)был сосредоточен на частотах от 1,42 до 1,66 ГГц. Этот участок радиоспектра называют «водяной дырой», поскольку он расположен между спектральными линиями нейтрального водорода и гидроксильной группы, входящих в состав воды. Предполагалось, что развитая цивилизация тоже может выбрать именно этот диапазон для связи, поскольку вода считается одним из ключевых условий возникновения жизни.

Однако доктор Луиза Мейсон обращает внимание на возможный пробел в поисках: миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны почти не изучались при поиске техносигнатур. Она проанализировала архивные данные телескопа ALMA в Чили, которые изначально собирались для астрофизических исследований, а не в рамках программы SETI.

В этой небольшой выборке признаков техносигнатур обнаружить не удалось, однако это не опровергает саму гипотезу. Для ее полноценной проверки потребуются значительно большие массивы данных.

Мейсон также показала, что радиотелескопы нередко случайно охватывают гораздо больше звезд, чем предполагалось. Так, в одном из предыдущих обзоров SETI число потенциально наблюдавшихся звезд выросло с 288 тысяч до более чем 6,1 млн. Это помогает точнее оценить, какие области неба и диапазоны частот уже исследованы, а какие пока остаются практически неизученными.