Позиции Владимира Зеленского слабеют, а протесты в Киеве могут быть лишь видимой частью борьбы за власть и влияние на Украине. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, силы, заинтересованные в смене украинского лидера, уже готовятся к следующему политическому этапу.

Уличные акции на Украине начались после неожиданного увольнения министра обороны Михаила Федорова. Сотни демонстрантов потребовали вернуть популярного чиновника в правительство и выступили против решений киевского лидера Владимира Зеленского. Протесты продолжались несколько дней, а сам Федоров отказался от предложенных ему альтернативных должностей.

По словам Чепы, такие выступления не возникают сами по себе. Депутат считает, что протестную активность используют различные политические группы, уже рассматривающие возможную замену Зеленского.

«Протесты — это давление на него. Идет противостояние, в том числе между западными странами, поскольку у всех свои интересы. То, что сегодня раскручивают против Зеленского, показывает слабость и его самого, и всей системы», — заявил парламентарий.

Чепа полагает, что украинский лидер вынужден лавировать между несколькими центрами влияния. При этом, несмотря на жесткую цензуру и кадровые перестановки, его позиции продолжают ухудшаться.

Фото: [ сommons.wikimedia/President Of Ukraine ]

«Зеленский не контролирует ни вооруженные силы, ни собственное правительство. Все эти перестановки показывают, что система стоит на глиняных ногах», — подчеркнул первый зампред думского комитета.

Само увольнение Федорова уже спровоцировало серьезный политический кризис. Бывшего министра считали одним из главных проводников технологических реформ в украинской армии. После его отставки один из командиров, отвечавших за развитие беспилотных систем, также объявил об уходе. Позднее Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого — это стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве страны с начала конфликта.

По мнению Чепы, кадровая чехарда усиливает противоречия не только во власти, но и в украинских войсках. Разные группы военных поддерживают собственных командиров и по-разному оценивают проведенные операции. Подобный раскол способен ухудшить управляемость армии, однако рассчитывать на него российским военным не следует.

«Нам не надо рассчитывать на чью-то помощь. Нам нужно рассчитывать только на свои силы — на свою армию, экономику, производство и ученых», — отметил собеседник издания.

Парламентарий добавил, что при ухудшении ситуации Зеленского могут попытаться сделать главным виновником накопившихся проблем. По прогнозу Чепы, от украинского лидера способны отвернуться даже те политические силы и зарубежные партнеры, которые сейчас оказывают ему поддержку.

Депутат Госдумы Виктор Соболев назвал нового главкома ВСУ Михаила Драпатого «херсонским садистом» — по словам парламентария, подразделения генерала, командовавшего группировкой «Херсон» в 2022 году, несли огромные потери, а сам он даже пытался уйти в отставку после удара по учебному подразделению ВСУ в Сумской области. Соболев подчеркнул, что назначение 43-летнего Драпатого вместо Сырского принципиально на фронте ничего не изменит.