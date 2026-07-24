Не рыжий, а серый и очень худой: в Подмосковье лис стал местной знаменитостью и героем мемов

В микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа объявилась необычная знаменитость. Местные жители то и дело замечают на улицах худого лиса с полинявшей шерстью нехарактерного серого оттенка. Животное попадает в объективы смартфонов в самых разных точках микрорайона, а его видео активно расходятся по соцсетям. Однако реакция горожан разделилась: одни озадаченно гадают, что же приключилось с диким зверем, другие превратили его в интернет-мем, сообщил REGIONS.

Потрепанный внешний вид лисицы, которая словно инспектирует жилые дворы и заборы, никого не оставляет равнодушным. В Сети лиса из Видного уже успели окрестить «Братцем Лисом», а особо креативные пользователи с помощью нейросетей создают с его участием забавные картинки. Однако далеко не всем обитателям микрорайона такое соседство кажется безобидным.

«Гуляли с собакой в 01:30 и увидели лису. Сфотографировать нормально не успела, так как питомец побежал за ней, есть только размытые кадры. Животное скрылось в закрытом дворе на Новом шоссе, 3к2. Будьте осторожны, это касается и домашних животных, и детей», — написала местная жительница в городском сообществе.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области поспешили успокоить встревоженных граждан. Как пояснили в ведомстве, сам по себе выход дикого животного к людям и его ночные прогулки вдоль заборов вовсе не говорят о том, что лис болен бешенством. Но расслабляться не стоит — элементарные меры предосторожности никто не отменял.

«Появление лисы рядом с населенным пунктом само по себе не означает вспышку бешенства. Но если дикое животное не боится людей, заходит на участок, ведет себя необычно, выглядит больным или агрессивным — это повод сразу сообщить специалистам. Для человека опасность возникает при укусе, оцарапывании или попадании слюны животного на слизистые оболочки или поврежденную кожу. Просто увидеть лису или находиться на расстоянии — не значит заразиться. При любом контакте с диким животным необходимо обратиться в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе обращают особое внимание на то, что горожанам категорически запрещено пытаться проявлять инициативу. Нельзя кормить дикого зверя, пытаться его поймать или прогонять самостоятельно — это может быть смертельно опасно. Строгое табу распространяется и на приближение к павшим животным, если таковые будут обнаружены.

«Если вы увидели дикое животное на участке или в населенном пункте — не подходите к нему и не трогайте труп животного», — советуют эксперты.

Чтобы обезопасить своих домашних питомцев, владельцам кошек и собак рекомендуют неукоснительно соблюдать несколько базовых правил. В первую очередь — своевременно делать прививки от бешенства: это значительно снижает риск заражения, если контакт с диким зверем все же произойдет. Категорически не допускается общение домашних животных с дикими, а также самовыгул собак. При любых подозрительных признаках в поведении дикого зверя ни в коем случае не следует пытаться его подкармливать, ловить или прогонять.

Обо всех случаях появления диких животных в жилых кварталах ведомство просит незамедлительно сообщать в Единый контакт-центр ветеринарной службы Московской области по телефону: 8 (495) 668-01-25.

Ранее сообщалось, что жительница Каширы пришла на московскую премьеру фильма вместе лисой.