Подняли яблоко с земли? Врачи объяснили, когда это может закончиться отравлением

Яблоки, упавшие с дерева, многие считают совершенно безопасными: достаточно стряхнуть пыль, протереть плод — и можно есть. Однако, как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач общей практики Елена Костькина, все не так однозначно.

По ее словам, сам факт падения не делает яблоко опасным, но именно после контакта с землей резко возрастает риск заражения бактериями и плесенью, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

«Если яблоко упало на чистую траву и осталось целым, его в большинстве случаев можно употреблять после тщательного мытья под проточной водой. Совсем другая ситуация, когда плод лежал на влажной земле, имеет трещины, вмятины или следы повреждений. Через такие участки внутрь быстро проникают микроорганизмы, и простое мытье уже не решает проблему», — объяснила Костькина.

По словам врача, особенно осторожными стоит быть детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, у кого снижен иммунитет. Для них даже небольшое количество болезнетворных бактерий может стать причиной кишечной инфекции. Кроме того, упавшие плоды чаще начинают подгнивать изнутри, хотя снаружи могут выглядеть вполне свежими.

Эксперт советует внимательно осматривать каждое яблоко. Если после падения на нем появились трещины, мягкие участки или потемнения, лучше использовать такой плод только после термической обработки — например, для варенья, компота или выпечки. А вот если яблоко пролежало на земле несколько часов, особенно в жаркую погоду, от его употребления лучше отказаться.

«Многие удивляются, но опасность представляет не само падение, а время, которое плод проводит на земле. Чем дольше он лежит, тем выше вероятность, что внутри уже начались процессы, которые невозможно определить по внешнему виду. Поэтому правило здесь простое: увидели свежеупавшее целое яблоко — вымыли и съели, нашли лежащее неизвестно сколько — лучше не рисковать», — заключила Костькина.

Чтобы выбрать хороший арбуз, нужно обязательно постучать по нему и прислушаться к звуку, уверены многие. Однако опытный торговец фруктами Егор Гончаров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что этот способ давно переоценен. По его словам, звук может зависеть от сорта, толщины корки и даже температуры плода, поэтому ориентироваться только на него не стоит.