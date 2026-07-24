39-летняя Шарапова показала новое фото в красном купальнике

39-летняя пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова редко радует поклонников откровенными снимками, но на этот раз сделала исключение, пишет Super. Спортсменка опубликовала в личном блоге серию фотографий с отдыха в Доломитовых Альпах, которые вызвали настоящий фурор.

На снимках Мария предстала в слитном купальнике насыщенного красного цвета — образ, напоминающий культовых «спасателей Малибу». Она позирует на фоне живописных гор на вилле с бассейном, а затем эффектно прыгает в воду.

Особо удачными получились кадры сразу после прыжка — мокрая и сияющая, Шарапова выглядит потрясающе. Подпись к публикации была короткой, но интригующей: «Это вишенка или яблоко?». Поклонники не заставили себя ждать и тут же засыпали комментарии комплиментами.

Фото: [ соцсети ]

«Это восхитительная Машенька», «Приятного времяпрепровождения, прекрасная Мария», «Какая же вы красивая, столько счастья на этих фото», «Я вижу банан», «Наслаждайся жизнью, наша королева», — писали фанаты.

В 2020 году Мария завершила профессиональную карьеру, но продолжает вести активный образ жизни и заниматься бизнесом. В личной жизни у нее тоже все складывается удачно: с 2018 года она встречается с британским бизнесменом и миллионером Александром Гилксом, а в 2020-м они обручились. В 2022 году у пары родился сын.

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Пегова восхитила поклонников фотографией в купальнике из Турции.