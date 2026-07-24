Ощущение заложенного уха, звон, искаженные голоса или внезапное головокружение могут казаться мелочью, но иногда это признак неотложного состояния, пишет The Washington Post. Речь идет о внезапной сенсоневральной потере слуха — быстром ухудшении слуха, которое возникает сразу или развивается за несколько дней.

Отоларинголог-невролог Николас Дип объясняет: это такая же срочная ситуация, как и другие острые нарушения работы органов, только в данном случае страдает улитка внутреннего уха. Наилучшие шансы на восстановление появляются, если начать лечение в течение семи дней, причем чем раньше — тем лучше.

Проблема в том, что симптомы легко спутать с серной пробкой, простудой, аллергией, синуситом или перепадом давления. Человек может слышать звук достаточно громко, но хуже различать слова; иногда звук кажется приглушенным, механическим или «как из-под воды». Часто страдает только одно ухо, поэтому второе частично компенсирует потерю.

У 80–90% людей с внезапной потерей слуха появляется тиннитус — звон, жужжание или другой фантомный шум. Возможны также головокружение и нарушение равновесия.

Врачи советуют не ждать, что нарушение слуха «само пройдет». При внезапном ухудшении нужно как можно скорее обратиться к отоларингологу, а если быстро попасть к специалисту не удается — в приемное отделение скорой помощи.