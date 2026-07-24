До пожара один шаг: эксперт Муртазин объяснил, когда смартфон нужно срочно выключить

Вздутый корпус смартфона — не безобидная поломка, а сигнал немедленно выключить гаджет и отказаться от зарядки. При этом даже летом причиной опасной деформации аккумулятора чаще становится не жаркая погода, а падение телефона, сомнительный ремонт или дешевый блок питания. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, сама по себе жаркая летняя погода редко заставляет исправную батарею раздуваться. Подобные случаи вообще происходят нечасто. Обычно внутри аккумулятора уже есть повреждение, которое могло появиться после сильного удара или неудачного падения устройства.

«Физика здесь достаточно простая. Аккумулятор может вздуться, если он поврежден: например, смартфон роняли или с ним что-то происходило. Батарея после этого способна продолжать работать, но со временем начать вспухать», — объяснил Муртазин.

Еще одна распространенная проблема появляется после некачественного ремонта. Через два-три года смартфон начинает быстрее разряжаться, и владелец решает заменить изношенную батарею как можно дешевле. Вместо проверенного сервиса он обращается в небольшую мастерскую, где в аппарат могут установить дешевый аналог неизвестного происхождения.

«Оригинальные аккумуляторы для тех же iPhone найти в России практически невозможно. Часто ставят китайские аналоги разного качества. Среди них встречаются дешевые батареи, которые могут вздуваться», — отметил аналитик.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Третьей угрозой Муртазин назвал поддельные зарядные устройства. По его словам, на маркетплейсах под видом фирменных аксессуаров продается большое количество копий, которые могут работать нестабильно, перегреваться и повреждать электронику смартфона.

«Неоригинальная зарядка может выдавать непредсказуемый ток. Такие устройства сами горят и убивают телефоны. Поэтому с ними может произойти все что угодно», — предупредил эксперт.

При выборе блока питания Муртазин посоветовал обращать внимание на поддержку универсального стандарта USB Power Delivery и покупать аксессуары в крупных специализированных сетях, а не на маркетплейсах или у случайных продавцов. Снизить риск подделки можно, выбрав известного производителя аксессуаров, продукцию которого копируют реже. На упаковке некоторых устройств размещают голограмму и код под стираемым слоем, позволяющий проверить подлинность покупки на сайте бренда.

Если крышка смартфона начала отходить, экран приподнялся над корпусом или сам аппарат заметно раздулся, продолжать эксплуатацию нельзя. Устройство следует выключить, отключить от зарядки и отнести в надежный сервисный центр. Самостоятельно давить на корпус, пытаться вернуть экран на место или разбирать смартфон опасно. Поврежденная литий-ионная батарея может перегреться и стать причиной пожара, поэтому ее замену стоит доверить специалистам.

Мастер по ремонту техники предупредил, что силиконовый чехол для телефона может оказаться опаснее, чем отсутствие защиты, — под ним скапливается песок и грязь, которые постепенно царапают корпус смартфона. Жесткие карбоновые чехлы держатся плотнее, но если они треснули или пожелтели, их лучше заменить, чтобы не повредить устройство.