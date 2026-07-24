Роботы уже взялись за скальпели: машины-гуманоиды впервые провели операции на животных

В одном случае робот при участии человека удалил желчный пузырь животного. В другом две машины работали бок о бок как команда «робот-робот». По данным статьи в Nature, обе операции завершились успешно, а небольшое кровотечение удалось быстро остановить.

Роботов почти не меняли: им лишь добавили специальные адаптеры, чтобы они могли держать хирургические инструменты. Авторы считают, что такой гуманоид может быть точным, но гораздо дешевле, компактнее и проще в установке, чем традиционные хирургические системы весом в сотни килограммов.

Профессор Майкл Йип из Калифорнийского университета в Сан-Диего считает, что в будущем такие роботы могут пригодиться там, где не хватает хирургов: в отдаленных районах, зонах спасательных операций, на поле боя или даже в космосе.

До операций на людях этим технологиям еще далеко. Surgie несколько раз пришлось перенастраивать, а задержку между командами хирурга и движениями робота необходимо сократить. Однако исследователи считают, что на первых этапах такие гуманоиды могут стать помощниками в операционной — подавать инструменты, выполнять вспомогательные задачи и работать рядом с врачами.