От новичка до мастера за девять месяцев: в Сергиевом Посаде учат звонарскому искусству на колокольнях

В Московской духовной академии стартовал набор на курсы звонарского мастерства. О начале приема слушателей — как начинающих, так и уже практикующих специалистов — в академии объявили в среду, 22 июля. Обучение, как сообщается в социальных сетях лавры, продлится девять месяцев, а его главная особенность — практические занятия на колокольнях Троице-Сергиевой лавры и в Сергиево-Посадской епархии, сообщил REGIONS.

Разработаны две программы. Первая — базовый курс — рассчитана на тех, кто только делает первые шаги в этом искусстве. Вторая предназначена для действующих звонарей, желающих повысить свою квалификацию. Уникальность проекта заключается в его географии: преподаватели приедут из девяти городов России — от Москвы до Новосибирска. Каждый из них привезет свой опыт: слушатели познакомятся с тонкостями лаврского звона, певучей ростовской манерой и строгой новгородской школой.

Формат обучения совмещает удаленную теорию и очную практику. Теоретический материал слушатели осваивают дистанционно, но все практические навыки отрабатываются только вживую — непосредственно на колокольнях Троице-Сергиевой лавры и храмов Сергиево-Посадской епархии.

Итогом обучения станет экзамен на главной колокольне обители преподобного Сергия. Выпускники, которые успешно исполнят канонический богослужебный звон, получат официальное подтверждение своей квалификации. А те, кто прошел продвинутую программу, смогут самостоятельно преподавать звонарское дело.

«Ждем вас под покровом преподобного Сергия», — пригласила куратор программы Анастасия Кокшарова.

Занятия начнутся в сентябре 2026 года и завершатся в мае 2027-го. Уроки будут проходить по воскресеньям. Подробнее о программе и условиях поступления можно узнать на официальном сайте отдела дополнительного образования МДА.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде установили электронную звонницу в военном госпитале.