Инопланетяне пытаются связаться с Землей десятилетиями? Ученые считают, что мы ищем не те сигналы

Как сообщает Daily Mail, ученые предположили, что человечество может десятилетиями пропускать возможные сигналы инопланетных цивилизаций из-за особенностей их передачи.

Исследователи из проекта SETI считают, что привычные методы поиска внеземных сигналов могут быть слишком узкими. Обычно астрономы ищут очень узкие радиосигналы, которые трудно объяснить естественными космическими процессами.

Однако новое исследование показало, что такие сигналы могут искажаться еще у источника — например, из-за турбулентной плазмы и активности звезд. В результате радиосигнал «размазывается» по частоте и становится слишком широким для существующих систем обнаружения.

«Если сигнал расширяется из-за среды вокруг звезды, он может просто оказаться ниже порога обнаружения», — пояснил астроном Института SETI Вишал Гаджар.

Особенно сильные искажения могут происходить возле красных карликов, которые составляют около 75% звезд Млечного Пути.

Ученые считают, что новые методы поиска должны учитывать такие эффекты, иначе возможные техносигнатуры — признаки развитых цивилизаций — могут оставаться незамеченными.