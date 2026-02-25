«Я вернусь и разберусь»: американец попытался устроить погром в кафе, но недооценил смелость сотрудников

В Техасе менеджер ресторана Whataburger вступил в жесткую драку с агрессивным клиентом, который, по данным полиции, вернулся в заведение пьяным и напал на персонал. Видео инцидента быстро стало вирусным, пишет New York Post.

41-летнего Энтони Уильяма Ньюхейса ранее попросили покинуть ресторан в городе Парис. По словам очевидцев, недовольный и неадекватный клиент пообещал вернуться и «разобраться» с менеджером после словесной перепалки. Позже мужчина ворвался обратно и начал драку.

На кадрах видно, как менеджер размахивает мусорным баком, защищаясь от нападавшего. Другой сотрудник ударил мужчину металлической корзиной для фритюра. В итоге подозреваемого нашли на парковке с травмой головы.

Ньюхейса арестовали по обвинениям в нападении, появлении в общественном месте в состоянии опьянения и порче имущества. В полиции сообщили, что он продолжил нарушать порядок и в камере.

В компании заявили, что безопасность гостей и сотрудников остается приоритетом, и похвалили оборонявшихся за сотрудничество со следствием.