Ядовитый воздух накрыл несколько штатов США: американцам советуют не выходить из дома

В нескольких штатах США тысячи людей получили рекомендации не выходить на улицу из-за опасного загрязнения воздуха, сообщает издание Daily Mail. Особенно тревожная ситуация сложилась в районах на стыке штатов Теннесси, Джорджия и Алабама.

Главная угроза — микрочастицы PM2.5, которые проникают глубоко в легкие и могут вызывать воспаление, проблемы с дыханием и обострение хронических заболеваний. Также в воздухе обнаружен невидимый микропластик, который в долгосрочной перспективе при попадании в организм может привести к самым опасным заболеваниям, включая рак. Власти призывают жителей по возможности оставаться дома, держать окна закрытыми и следить за обновлениями качества воздуха.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в районе Чаттануга, где загрязнение усиливается из-за географии: город расположен в долине, где испорченный воздух не рассеивается и не вентилируется должным образом. Дополнительный фактор — контролируемые выжигания лесов, дым от которых скапливается в низинах.

Еще один очаг зафиксирован в пустынном регионе Сонора на границе с Мексикой, где распространение загрязнения усугубляется пылевыми бурями и сухими погодными условиями.

Специалисты предупреждают: даже кратковременное воздействие такого воздуха может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы.