Как брошенный матерью макак Панчи стал звездой: трогательная история надежды и принятия

Японский макак по имени Панчи-кун, или просто Панч, живущий в зоопарке города Итикава, неожиданно стал одним из самых обсуждаемых животных в интернете в начале 2026 года. Его история — драматичная, трогательная и в итоге — с ноткой надежды на социальное принятие. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От рождения — к одиночеству

Панчи появился на свет в июле 2025 года в вольере «Обезьянья гора» в Ботаническом и зоологическом саду Итикавы. Но радость рождения быстро сменилась трагедией: его мать отказалась от детеныша вскоре после его появления на свет. Такое поведение иногда встречается у приматов в неволе — чаще всего из‑за стресса или неопытности самки.

Оставшись без мамы, малыш не мог развиваться как другие макаки: физический контакт крайне важен для приматов. Сотрудники зоопарка взяли Панчи на ручное вскармливание, кормили из бутылочки и обеспечивали круглосуточный уход.

Плюшевый друг — символ утешения

Как и многие детеныши, Панчи искал чувство безопасности. В вольер ему положили большую мягкую игрушку — орангутана Djungelskog из IKEA. Это простое решение, которое неожиданно стало центральным элементом всей истории. Игрушка стала для Панчи символом утешения и замещающей «мамой»: он постоянно ее обнимал, носил с собой и засыпал рядом.

Видео и фотографии того, как маленький макак крепко держит своего плюшевого друга, быстро разошлись по соцсетям, вызвав волну сочувствия и поддержки по всему миру.

Фото: [ соцсети ]

Социализация и трудности

Когда Панчи подрос, зоопарк попытался ввести его в стаю других макак, что является стандартной практикой для нормального развития детенышей в коллективах. Но адаптация оказалась нелегкой. Выращенный человеком, он не сразу понимал обезьяньи социальные сигналы — жесты подчинения, приглашения к игре, правила поведения. Многие сородичи игнорировали или даже толкали Панчи, что заставляло малыша прятаться рядом с его плюшевой игрушкой.

Путь к принятию

В конце концов история получила теплое продолжение. В последние недели в зоопарке наблюдаются положительные изменения: одна взрослая макака по кличке Онсинг впервые подошла к Панчи и начала вычесывать его шерсть — поведение, которое в приматах считается важным признаком социальной привязанности и принятия в стаю.

Для Панчи это был первый настоящий шаг к тому, чтобы быть частью обезьяньей семьи, а не оставаться одиноким «сиротой» с игрушкой.

Одна большая семья

На волне интереса к истории Панчи в середине февраля зоопарк посетили около 8 тыс. человек — это вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили сотрудники учреждения. Многие гости признались журналистам, что специально проделали долгий путь, чтобы увидеть именно маленького макака.

Кроме того, бренд IKEA разместил несколько постов с изображением своей игрушки, которая стала заменой матери для детеныша.

«Теперь мы все — семья Панча», — говорилось в одном из сообщений.

Представители компании также оставили несколько запасных орангутанов и другие игрушки для Панчи.

