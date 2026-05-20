С начала года специалисты Мособлводоканала извлекли из канализации более 62 тонн мусора

Специалисты Мособлводоканала с начала 2026 года извлекли из канализации более 62 тонн мусора. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Это эквивалентно объему примерно 250 стандартных мусорных контейнеров», — отметили в министерстве.

Еженедельно специалисты устраняют около 300 засоров. В большинстве случаев для этого требуются каналопромывочные машины и илососы. Только за одну неделю в регионе было устранено 243 засора.

Чаще всего причиной образования засоров становится сброс в канализацию небиоразлагаемых предметов — текстиля, влажных салфеток, средств личной гигиены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуеве.