В Подмосковье вожатые детских лагерей смогут получить новую выплату

В Подмосковье вожатые государственных и муниципальных детских лагерей смогут получить новую выплату. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Размер меры поддержки составит 70 тыс. рублей. Ее получателями смогут стать сотрудники только муниципальных и государственных лагерей региона, которые официально трудоустроены и имеют соответствующие записи в трудовой книжке. Для получения выплаты нужно отработать в организации отдыха детей и их оздоровления не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа.

«Отмечу, что такая поддержка станет дополнительным стимулом для молодых педагогов и студентов оставаться работать в системе детского отдыха, а самим лагерям поможет сохранить сильные и стабильные команды на весь летний сезон», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с воспитанниками и тренерами ФОКа «Арсенал» в Можайске.