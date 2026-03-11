Как в Европе 1930-х годов: эксперт предупредил, что мир может оказаться на пороге третьей мировой

Мир постепенно приближается к опасной ситуации, похожей на международную напряженность 1930-х годов, которая в итоге привела ко Второй мировой войне, пишет Daily Star.

Такое предупреждение сделал геополитический аналитик Ноа Смит в своем блоге Noahpinion. По его словам, полномасштабная мировая война пока не является неизбежной, однако глобальная обстановка становится все более нестабильной.

Эксперт считает, что нынешние конфликты могут стать предвестниками более крупного противостояния. В частности, он упомянул войну на Ближнем Востоке и напряженность вокруг Ирана.

По мнению Смита, настоящий риск глобального конфликта может возникнуть в Азии. Он сравнил возможное нападение Китая на Тайвань с вторжением нацистской Германии в Польшу в 1939 году — событием, которое стало сигналом начала Второй мировой войны.

Также аналитик отметил, что современные войны уже меняются. Конфликт в Украине показал важную роль дронов, а удары по Ирану — потенциал искусственного интеллекта в военных операциях.

По его словам, новые технологии могут изменить баланс сил и сделать международную ситуацию еще более непредсказуемой, даже несмотря на наличие ядерного оружия, которое пока остается фактором сдерживания.