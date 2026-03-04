Кариес в детстве и инфаркт в 40 лет: западные ученые нашли пугающую связь

По данным Daily Mail, ученые обнаружили связь между проблемами с зубами в детстве и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Исследователи из Университета Копенгагена проанализировали данные более 568 тыс. человек, изучив детские стоматологические записи и медицинскую статистику почти за 20 лет. Выяснилось, что у людей, которые в детстве страдали от кариеса или воспаления десен, риск развития болезней сердца во взрослом возрасте был значительно выше.

Например, у женщин с тяжелым кариесом в детстве вероятность сердечных заболеваний оказалась на 45% выше, чем у тех, у кого проблемы с зубами были минимальными. У мужчин этот показатель составил около 32%.

Ученые предполагают, что бактерии из воспаленных десен могут попадать в кровь и вызывать воспаление сосудов, что способствует образованию жировых отложений в артериях — одному из ключевых факторов инфаркта и инсульта.

«Бактерии из полости рта могут проникать в кровоток и вызывать воспаление сосудов», — прокомментировали исследователи из Университета Копенгагена.

При этом авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь между состоянием зубов и сердечными заболеваниями.