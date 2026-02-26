Каждую ночь она просит звезды о чуде: 8-летняя девочка из Германии не может есть из-за редкой травмы при рождении

В немецком городе Виттенберге (федеральная земля Бранденбург) восьмилетняя Эдда не может есть твердую пищу — это может стоить ей жизни, пишет издание Bild. Девочка полностью зависит от бутылочки со специальным жидким питанием.

Эдда обожает готовить сладости и всегда помогает маме на кухне, только съесть собственноручно приготовленную выпечку она не может. По словам матери, 35-летней Аники Б., у дочери редкий синдром амниотических перетяжек. Еще в утробе Эдда запуталась в волокнах плодного пузыря, которые пережали ей нервы и руку. Сразу после рождения ее прооперировали.

Из-за длительного кормления из бутылочки у девочки неправильно сформировался пищеварительный тракт: серьезно повреждены пищевод и часть желудка. Она не может жевать и глотать, а подавать питание альтернативными способами, например зондовое питаение, невозможно — ребенок «не переносит даже пластырь на коже, что говорить о трубках в организме».

«Врачи говорят, что в этой ситуации могут сделать немногое — синдром слишком мало изучен. Шесть упаковок специального жидкого питания стоят 500 евро, а одна банка требуется ежедневно. Расходы покрывает страховка», — рассказывает мать.

Эдда учится в специализированной школе с медицинским сопровождением, проходит физиотерапию и занятия с логопедом. «Каждый вечер в постели она шепчет звездам: пожалуйста, пожалуйста, дорогие звезды, сделайте меня здоровой», — говорит ее мама.