Китай обогнал Илона Маска: чип, читающий мысли, готовят к продаже впервые в мире

В Китае впервые в мире одобрили к коммерческой продаже микрочип, способный считывать сигналы мозга, пишет издание Daily Star. Разработка под названием NEO предназначена прежде всего для людей с параличом: система должна помогать управлять бионическими конечностями с помощью мыслей.

Чип имплантируется в череп и размещается на поверхности мозга, при этом операция считается менее инвазивной, чем у ряда аналогичных технологий. Устройству не нужны провода или крупные батареи, а сама система переводит мозговые сигналы в команды, понятные компьютеру или роботизированному протезу.

По данным разработчиков из Университета Цинхуа, технологию испытали на 32 пациентах, и все они смогли использовать чип для управления бионической кистью. «Более чем у двух третей пациентов через шесть месяцев заметно улучшились показатели произвольной моторики руки», — заявил руководитель проекта Хун Бо.

После этих результатов китайские власти разрешили продажу технологии. На этом фоне Китай опередил конкурентов, включая Neuralink Илона Маска, которая тоже разрабатывает похожие решения, но пока остается на стадии испытаний.