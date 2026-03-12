Когда человек становится «старым», по мнению зумеров? Молодое поколение определило рубеж преклонного возраста

Опрос показал, что представители поколения Z считают человека «старым» уже в 62 года, пишет Daily Mail.

Исследование, в котором приняли участие 4 тысячи человек, показало, что разные поколения по-разному воспринимают возраст. Так, беби-бумеры считают, что старость начинается примерно в 67 лет, тогда как молодежь оценивает этот рубеж заметно раньше.

По мнению поколения Z, в категорию «уже не молод» попадают даже такие известные личности, как Мишель Обама, Брэд Питт и Лиза Кудроу, которым сейчас около 62 лет.

Кроме того, молодые участники опроса считают, что: снижение когнитивных способностей может начинаться примерно с 62 лет; трудности с новыми технологиями появляются около 59 лет; а модные тренды якобы «уже не идут» людям примерно с 56 лет.

При этом сами представители поколения Z довольно пессимистично смотрят на собственное будущее. Около 20% опрошенных считают, что не будут хорошо выглядеть в старости, а 27% сомневаются, что будут в хорошем здоровье.

Однако отношение к пожилым работникам оказалось более позитивным: многие молодые люди считают, что люди старше 50 лет по-прежнему могут быть ценными сотрудниками.