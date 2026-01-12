Когда в России празднуют Крещение Господне в 2026 году: история, традиции и приметы

Крещение Господне (Богоявление) — один из важнейших христианских праздников, отмечаемый 19 января (6 января по старому стилю). Об истории этого дня и его традициях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История Крещения

Праздник посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Это событие стало началом общественного служения Христа и ознаменовало явление Святой Троицы миру: Бог Отец глаголет с небес, Сын Божий принимает крещение, а Святой Дух нисходит в виде голубя.

История праздника уходит корнями в первые века христианства. Первоначально Крещение и Рождество отмечались в один день — 6 января, а также под общим названием Богоявление. В IV веке, когда Рождество было выделено в отдельный праздник, Крещение сохранило свое название Богоявление и стало отмечаться 19 января.

Обряды и приметы на Крещение

Одним из главных обрядов является освящение воды. В навечерие Крещения, 18 января, и непосредственно в день праздника, 19 января, священники совершают Великое освящение воды в храмах и открытых водоемах. Считается, что крещенская вода обладает особой целительной силой и способна очищать от грехов. Ее бережно хранят в течение года и используют для окропления жилища, лечения болезней и освящения предметов.

Традиционное купание в проруби — еще один важный обряд, символизирующий духовное очищение и обновление. Погружение в ледяную воду, как верят, смывает грехи и дарует здоровье. Однако к этому обряду стоит подходить осознанно и с должной подготовкой, учитывая состояние здоровья и противопоказания.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Валерия Тингаева ]

Приметы

Важную роль в народной культуре также играют приметы. Считается, что, если в день Крещения ясная и морозная погода, то лето будет жарким и урожайным. Если идет снег, то год будет плодородным. А звездное небо в крещенскую ночь предвещает богатый урожай ягод и грибов.

В старину девушки гадали на Крещение о будущем замужестве. Гадания проводились с использованием самых разных предметов: зеркала, свечи, кольца. Верили, что в крещенскую ночь открываются небеса и можно узнать свою судьбу.

Ранее врачи рассказали, как правильно окунаться в прорубь на Крещение и кому это запрещено.