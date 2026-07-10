Ведущего полузащитника сборной Англии изолировали от команды из-за вируса

Ведущий полузащитник сборной Англии Деклан Райс изолирован от команды из-за вирусной инфекции, пишет Daily Mail. Его участие в матче 1/4 финала чемпионата мира с Норвегией под вопросом.

По данным издания, полузащитник «Арсенала» пропустил уже две тренировки. Райс является важнейшим игроком сборной в центре поля, кроме того, он исполняет практически все стандарты.

Даже если с инфекцией удастся справиться, не факт, что Райс будет готов к игре с Норвегией. Его также беспокоит задняя поверхность бедра.

Деклан Райс принял участие в четырех матчах сборной Англии из пяти на турнире. Полузащитник пропустил игру со сборной Панамы, поскольку она не имела для «трех львов» турнирного значения. В игре с Хорватией Райс отметился результативной передачей.

Матч Англия — Норвегия пройдет 12 июля в 0:00 по московскому времени.

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