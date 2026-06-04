Космический пылесос стал пушкой: что произойдет, если черная дыра вывернется наизнанку

Черные дыры могут не просто испаряться и исчезать, а превращаться в крошечные белые дыры, пишет Space.com со ссылкой на новое исследование физика Даниэла Параизо и его коллег. Речь идет не об обычных черных дырах, рождающихся после гибели массивных звезд, а о гипотетических первичных черных дырах, которые могли появиться сразу после Большого взрыва.

Ученые давно предполагают, что маленькие черные дыры должны терять массу из-за излучения Хокинга. Чем меньше черная дыра, тем быстрее она «испаряется». Раньше считалось, что такие объекты могли уже давно исчезнуть из Вселенной.

Но команда Параизо предлагает другой сценарий. Когда первичная черная дыра уменьшается до так называемой планковской массы — примерно 20 микрограммов, то есть массы человеческого волоска из брови или яйца блохи, — она может не взорваться окончательно. Вместо этого ее горизонт событий постепенно исчезает, а объект начинает вести себя как белая дыра.

Белая дыра — это теоретическая противоположность черной: если черная дыра ничего не выпускает наружу, то белая, наоборот, должна выбрасывать материю и излучение и не впускать их внутрь.

По расчетам ученых, черная дыра с начальной массой среднего астероида — около 1 млрд тонн — могла бы испаряться примерно миллиард лет, пока не достигла бы планковского предела. А дальше остаток массой 20 микрограммов мог бы стать почти стабильным объектом, похожим на белую дыру.

Пока это не доказательство, а математическая модель. Чтобы точно понять судьбу таких объектов, физикам нужна теория квантовой гравитации — та самая недостающая связка между квантовой механикой и общей теорией относительности. Но сама идея уже звучит почти как космический фокус: черная дыра умирает, а на ее месте остается крошечный источник излучения.