Корм вместо цветов и дорогих подарков: жительница Балашихи превратила свой день рождения в помощь бездомным животным

Вместо роскошных букетов и дорогих презентов — пакеты с кошачьим кормом. Жительница Балашихи Ольга Дедова решила отметить свой день рождения необычным способом. Накануне праздника она обратилась к друзьям и родственникам с просьбой, которая многих могла бы удивить: дарить ей не цветы и вещи, а корм для кошек. О своей инициативе именинница сообщила в социальных сетях и, как оказалось, не прогадала — отклик последовал мгновенный и очень теплый. Об этом сообщает REGIONS.

Помощь вместо цветов

За этим нестандартным желанием стоят исключительно благородные намерения. Все собранные угощения Ольга планирует передать в местный приют для животных «Хвостодом». Судьба обитателей этого центра девушке небезразлична: ее собственная кошка Мила когда-то была найдена именно здесь. С тех пор Ольга поддерживает связь с основателями приюта и знает о его нуждах не понаслышке.

«Да, я люблю подарки и цветы, но они принесут мимолетную радость только мне одной. А я очень хочу, чтобы мои праздничные подарки подарили сытую жизнь и заботу тем, кто не может попросить об этом сам — котикам, которым так нужны этот корм, внимание и любовь», — поделилась Ольга.

Свадебные мешки с кормом

Волонтер «Хвостодома» Людмила Россихина в разговоре с корреспондентами REGIONS отметила, что Ольга — не первая жительница округа, кто превращает личное торжество в благотворительную акцию. Ранее аналогичный поступок совершили молодожены Дарья и Владимир Шейнман. На своей свадьбе они попросили гостей вместо цветов приносить корма для животных. В итоге вместо быстро увядающих букетов на регистрацию прибыли упаковки с сухим кормом, лежанки и наполнители.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Дарья, как рассказывают волонтеры, занимается помощью животным с детства и со временем приобщила к этому делу и своего супруга. В пандемийный период они вместе работали в ресурсном центре «Волонтеры Балашихи», развозя гуманитарную помощь. Свою семейную жизнь пара решила начать с доброго поступка — собрала внушительный запас провизии для подопечных приюта.

Добрый флешмоб шагает по Подмосковью

Оказывается, эта традиция набирает обороты далеко за пределами Балашихи. В Ногинске гости и друзья новобрачных собрали 40 мешков корма, и молодая семья сразу же доставила их в местный муниципальный приют.

Похожую просьбу озвучила и пара из Наро-Фоминска — вместо традиционных букетов они попросили гостей приносить корм для собак и кошек. История настолько тронула сотрудников ЗАГСа, что они организовали дополнительный сбор для того же приюта. А в Ивантеевке молодожены собрали около 100 килограммов корма и лично отвезли его в приют в Пушкино.

Сегодня подарки от Ольги Дедовой и ее близких уже поступили в «Хвостодом». Волонтеры приюта надеются, что пример подмосковных жителей вдохновит и других: даже один личный праздник способен подарить надежду и спасение десяткам бездомных животных.

Фото: [ приют «Хвостодом» ]

Ранее сообщалось, как назвали котенка, который добрался из Петербурга в Москву на машине и оказался в приюте Балашихи.