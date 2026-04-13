Коварный оранж: почему популярный апероль шприц портит белизну зубов сильнее, чем кофе

Почему популярный коктейль «Апероль шприц» может незаметно портить цвет зубов не хуже кофе и красного вина? На такой вопрос нашли ответ журналисты Daily Mail со ссылкой на экспертов. Причина — яркие пигменты, кислотность и газированность напитка, которые способствуют закреплению окрашивающих веществ на эмали.

Фармацевт Иэн Бадд объяснил, что насыщенный оранжевый цвет напитка буквально «прилипает» к поверхности зубов. «Со временем это может привести к желтизне или тусклому оттенку, особенно при регулярном употреблении», — отметил он.

Не менее враждебными для белизны являются всеми любимые газированные напитки, особенно темного цвета. Повышенное содержание кислотности во всяческих разновидностях колы способно не только «ожелтить» зубы, но и даже повредить эмаль, что приведет к повышенной чувствительности и неприятной реакции на холодную и горячую пищу.

Среди других неожиданных «врагов улыбки» — ягодные смузи, черный чай и темное пиво. Все они содержат сильные пигменты или танины, способные постепенно окрашивать эмаль.

Эксперты советуют не отказываться полностью от любимых напитков, а соблюдать простые правила. Например, пить воду после таких напитков, использовать отбеливающую пасту и регулярно посещать стоматолога.

Также рекомендуется пить через трубочку, пользоваться зубной нитью и жевать жвачку — это помогает нейтрализовать кислоту и уменьшить риск появления пятен.