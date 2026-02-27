Кровавая Луна 3 марта: почему редкое затмение заставило мир вспомнить о библейских пророчествах

Редкое лунное затмение 3 марта, во время которого Луна окрасится в медно-красный цвет, вызвало волну апокалиптических обсуждений в интернете, пишет издание Daily Star. Так называемая «кровавая Луна» будет видна в Северной Америке.

С научной точки зрения явление объясняется просто: Земля проходит между Солнцем и Луной, а свет, проходя через атмосферу, придает спутнику красный оттенок. Однако в соцсетях событие связали с библейскими пророчествами.

Пользователи цитируют книгу Иоиля 2:31: «Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Подобные образы встречаются также в Деяниях 2:20 и Откровении 6:12, где кроваво-красная Луна ассоциируется с судом и глобальными потрясениями.

Верующие трактуют такие строки как предупреждение о грядущих испытаниях или божественном вмешательстве. Также это может обозначать грядущий период смуты, суда для нечестивых или освобождение для верующих.

Астрономы, впрочем, подчеркивают, что речь идет о полном лунном затмении — редком, но полностью естественном явлении, требующем точного выравнивания Солнца, Земли и Луны.