Более половины мужчин убеждены, что водят машину лучше женщин, однако научные данные ставят это мнение под сомнение, пишет Daily Mail.

Согласно новому исследованию, 55% мужчин считают себя более умелыми водителями, чем представительницы противоположного пола. Наибольшую уверенность в своих навыках демонстрируют мужчины-миллениалы.

При этом девять из десяти опрошенных мужчин уверены, что водят лучше своей жены или девушки, а 81% заявили, что чувствуют себя безопаснее, когда именно они сидят за рулем.

Однако статистика аварийности на примере Великобритании рисует совсем другую картину. По данным британского Министерства транспорта, 76% погибших в ДТП в Великобритании в 2024 году — мужчины, а среди всех пострадавших их доля составила 61%.

Кроме того, мужчины значительно чаще оказываются замешаны в дорожных нарушениях — превышении скорости, вождении в нетрезвом виде, использовании телефона за рулем и отказе пристегиваться ремнем безопасности.

Отдельное исследование страховой компании Privilege Insurance показало, что женщины на практике управляют автомобилем аккуратнее. В тестах они набрали 23,6 балла из 30, тогда как мужчины — 19,8 балла.

По словам экспертов, распространенное убеждение о том, что мужчины — лучшие водители, скорее связано с предрассудками, чем с реальными фактами.