Голая женщина выскочила на поле во время матча ЧМ: перфоманс вырезали из телетрансляции

Во время матча чемпионата мира между Швейцарией и Катаром на поле выскочила голая женщина, но телезрители не увидели ее смелого перфоманса.

По правилам ФИФА, камеры сразу же переключились на общий план, а в международной трансляции тут же подчистили обнаженку. Оперативно сработали и службы безопасности: забег нарушительницы продлился едва ли более пяти секунд. За это время женщину успели отловить и прикрыть наготу.

Игроки на поле вряд ли заметили этот инцидент, но по факту он пошел на пользу сборной Катара. Швейцария вела в счете, но после голого забега Катар сумел сравнять — 1:1.

Ранее из телетрансляции матча Узбекистан — Колумбия можно было увидеть, что на стадионе в Мехико есть российские флаги.